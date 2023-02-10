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Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğündeki deprem anı bir güvenlik kamerasına yansıdı. 20 saniyelik görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Ev, araçlar ve yolun halı silkeler gibi aşağı yukarı harekat etmesi akıllara durgunluk verdi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 07:28
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Deprem anında yer halı gibi sallanıyor

Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, binaların iskambil kağıdı gibi yıkılmasına, çok sayıda kişinin hayatını kaybedip, yaralanmasına neden oldu.

Deprem sonrası ortaya çıkan 20 saniyelik bir görüntü izleyenlere "Yok artık" dedirtti. Görüntülerde tek katlı ev, 2 araç ve yol yukarı aşağıya doğru hareket etmeye başlıyor. 

Video ilerledikçe depremin büyüklüğü daha da artıyor. Ev, araçlar ve yol adeta yerinde zıplamaya başlıyor. Ardından da video kesiliyor.

Bu anları izleyen vatandaşlar hayrete düştü. Birbirinden ilginç yorumlar yapıldı. 

İşte o yorumlar:

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Ataman K.
10.02.2023 07:43
Japonya'da bundan çok daha şiddetli 9,1 oldu tek bina yıkılmadı. Tsunami olmasa ölü sayısı çok az olacaktı.  
 
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