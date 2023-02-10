Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, binaların iskambil kağıdı gibi yıkılmasına, çok sayıda kişinin hayatını kaybedip, yaralanmasına neden oldu.

Deprem sonrası ortaya çıkan 20 saniyelik bir görüntü izleyenlere "Yok artık" dedirtti. Görüntülerde tek katlı ev, 2 araç ve yol yukarı aşağıya doğru hareket etmeye başlıyor.

Video ilerledikçe depremin büyüklüğü daha da artıyor. Ev, araçlar ve yol adeta yerinde zıplamaya başlıyor. Ardından da video kesiliyor.

Bu anları izleyen vatandaşlar hayrete düştü. Birbirinden ilginç yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlar: