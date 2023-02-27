Malatya'daki depremde 1 ölü var. AFAD açıkladı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde hissedilen deprem sonrası yıkılan binaların olduğu bilgisi geldi.

AFAD’den deprem sonrası yapılan ilk açıklamadan acı haber geldi. Açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği 69 kişinin ise yaralandığı bilgisi verildi.

AFAD’dan yapılan açıklama şöyle:

“1 kişi hayatını kaybetti, 69 yaralı var. Arama-kurtarma çalışmaları 5 binada yoğun bir şekilde devam ediyor. Maraş depreminden itibaren neredeyse 3 dakikada bir artçı sarsıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşlarımıza daha önce de duyurmuştuk; hasar gören binalardan uzak durmaları yönünde. Artçılar devam ediyor, hasarlı binaların yıkılması söz konusu. Vatandaşlarımız bu binalardan uzak dursunlar.”