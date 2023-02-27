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Malatya'daki depremde 1 ölü var. AFAD açıkladı

AFAD, Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre depremde 1 kişi hayatını kaybederken 69 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 13:32
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Malatya'daki depremde 1 ölü var

Malatya'daki depremde 1 ölü var. AFAD açıkladı
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde hissedilen deprem sonrası yıkılan binaların olduğu bilgisi geldi.

AFAD’den deprem sonrası yapılan ilk açıklamadan acı haber geldi. Açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği 69 kişinin ise yaralandığı bilgisi verildi.

AFAD’dan yapılan açıklama şöyle:

“1 kişi hayatını kaybetti, 69 yaralı var. Arama-kurtarma çalışmaları 5 binada yoğun bir şekilde devam ediyor. Maraş depreminden itibaren neredeyse 3 dakikada bir artçı sarsıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşlarımıza daha önce de duyurmuştuk; hasar gören binalardan uzak durmaları yönünde. Artçılar devam ediyor, hasarlı binaların yıkılması söz konusu. Vatandaşlarımız bu binalardan uzak dursunlar.”

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