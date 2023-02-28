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AFAD görevlisi kadın isyan etti: ''Biz orada 100 ceset çıkardık neredeydiniz''

Malatya’da bir enkazda arama kurtarma çalışması yapan AFAD görevlisi bir kadın isyan etti. ‘’Burada boy gösterirler anca! Başka bildikleri bir şey yok! Biz orda 100 tane ceset çıkardık, neredeydiniz” dedi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 12:26
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Enkazdan uzaklaştırılmak istenen AFAD görevlisi kadın isyan etti

AFAD görevlisi kadın isyan etti: ''Biz orada 100 ceset çıkardık neredeydiniz''
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Dün Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD görevlisi bir kadın isyan etti. Enkazın başından uzaklaştırılmaya çalışılan kadın görevlinin isyanı kayda alınmaya çalışılırken gazeteci Ferit Demir ise polis müdahalesine uğradı.

''O ENKAZLARDA NEREDEYDİNİZ''

Diğer yetkililer tarafından enkaz başından uzaklaştırılmak istenildiği iddia edilen kadın görevli enkazdan uzaklaşarak isyan etti. 'Burada boy gösterirler anca başka bildikleri yok. O enkazlarda neredeydiniz, bana bunun hesabını verin o zaman. Ben orada askeriyeyle, maden mühendisleriyle çalıştım tek başıma, neredeydiniz?' dedi.

GAZETECİ ENGELLENDİ

Olay sırasında çekim yapan gazeteci Ferit Demir ise enkazın çevresinde onlarca TV ve ajans kamerası olmasına rağmen polisin bir tek kendisini engellemek istediğini belirtti.

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