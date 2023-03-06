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Malatyalı depremzedeler konteyner kentlere yerleşmeye başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, vatandaşlar konteyner kentlere yerleşmeye başladı. 

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 19:19
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Malatyalı depremzedeler konteyner kentlere yerleşmeye başladı

Malatyalı depremzedeler konteyner kentlere yerleşmeye başladı
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 (DHA) - 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde büyük yıkım yaşayan kentlerden biri olan Malatya'da vatandaşlar konteyner kentlere yerleşmeye başladı.

Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan İnönü Üniversitesi'ne bağlı Tekno Kent Yerleşkesi içerisinde kurulan 2 bin 150 konteynere ilk etapta 80 aileye anahtarları teslim edildi.

Anahtarlarını teslim alan vatandaşlar konteynerlerine yerleşmeye başladı. 2 bin 150 konteyner kapasiteli kentte, vatandaşlar peyderpey yerleşmeye devam edecek. 

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