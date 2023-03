Kontrollü yıkım böyle kontrolden çıktı. Saniyeler içinde yerle bir oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde on binlerce bina yıkılırken, on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. On binlercesi ise yaralandı...

Meydana gelen depremlerde yıkılmayan ancak ağır hasar alan binaların yıkımına da devam edilirken, Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın "kontrollü" yıkımı kontrolden çıktı.

Yol kenarında bulunan binanın yıkımı yapılırken herhangi bir önlem alınmazken, bina kepçenin ufak bir dokunuşuyla yıkıldı.

Bina saniyeler içinde yerle bir olurken, herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.