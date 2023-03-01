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Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın ifadesi ortaya çıktı. Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı

Sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ercan'ın ifadesi de ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 18:10
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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Prof. Dr. Ahmet Ercanın ifadesi ortaya çıktı

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın ifadesi ortaya çıktı. Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konulup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ercan'ın ifadesinde, "Pişmanım, art niyetim yoktu.'' dediği öğrenildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı ''İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş'' şeklindeki paylaşımı dolayısıyla, ''Halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' suçlamasıyla Elazığ'da gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Malatya'ya getirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Ercan, savcılık sorgusunun ardından ''Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

''ORALARDA ÖYLE KONUŞUYORLARDI"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın emniyetteki ifadesinde, "Pişmanım, art niyetim yoktu, oralarda öyle konuşuyorlardı, doğru olmadığını öğrendim, ben de paylaştım ve geri kaldırdım." dediği öğrenildi.

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