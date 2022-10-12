12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • 22 yıl ülkeyi yönetti. 97 yaşında tekrar seçime giriyor

22 yıl ülkeyi yönetti. 97 yaşında tekrar seçime giriyor

Malezya’da daha önce iki kere başbakanlık yapan 97 yaşındaki Mahathir Muhammed gelecek genel seçimde yeniden aday olacağını açıkladı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 18:23
Takip Et

Malezya’da daha önce iki kere başbakanlık yapan 97 yaşındaki Mahathir Muhammed gelecek genel seçimde yeniden aday olacak. 22 yıl ülkeyi yönetti

22 yıl ülkeyi yönetti. 97 yaşında tekrar seçime giriyor
+
Aa
-

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, gelecek ay yapılması beklenen genel seçimlerde başbakanlık koltuğunu geri almak için yarışacağını duyurdu.

Mahathir, ülkede 22 yıl başbakanlık yapmış ve en yaşlı hükümet başkanı ünvanını kazanmıştı.

Mahathir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kimin başbakan olacağına karar vermedik çünkü başbakan adayı ancak biz kazanırsak önemli" değerlendirmesinde bulundu.

EN YAŞLI HÜKÜMET BAŞKANI ÜNVANINI KAZANMIŞTI

Mahathir, "Başbakanlığa aday olup olmayacağımı bilmiyorum, yeterince güçlü ve sağlıklıysam ve yarışmamı isterlerse, başbakanlık için yarışırım" dedi. 93 yaşında en yaşlı hükümet başkanı unvanını kazanmıştı

22 YIL BAŞBAKANLIK YAPTI

Mahathir, 2003'e kadar 22 yıl boyunca (Birleşik Malay Ulusal Örgütü) UMNO'nun adayı olarak başbakanlık görevini yürüttükten sonra emekliye ayrılmıştı. Necip Rezak dönemindeki 1MDB devlet fonunun yağmalanması nedeniyle siyasete dönmeye karar veren Mahathir, 2018 seçimlerinde tarihi bir zafere imza atarak Necip Rezak hükümetini geride bırakmayı başarmıştı.

97 yaşındaki lider, Pejuang adlı bir Malay hareketi başlatarak Malayların yoğunlukta olduğu bölgelerdeki 120 sandalyeyi kazanmak için gelecek seçimlere girmeyi planlıyor.

Mahathir'in partisi UMNO, Malezya'daki en eski sürekli ulusal siyasi parti olarak "Büyük Eski Partisi" olarak anılıyor. UMNO, 1957'de Malaya'nın bağımsızlığından 2018'deki yenilgisine kadar Malezya'nın ana iktidar partisi oldu.

Mahathir Muhammed, 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
1
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
2
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
3
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
4
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
5
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
6
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿Çelebi'nin katılımı sonrası gözler ona çevrilmişti. Süleyman Soylu attığı tweeti sildi
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
7
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿Ömer Erdoğan tek tek sıraladı: Jorge Jesus'un zaaflarını açıkladı
﻿Ömer Erdoğan tek tek sıraladı: Jorge Jesus'un zaaflarını açıkladı
﻿Ömer Erdoğan tek tek sıraladı: Jorge Jesus'un zaaflarını açıkladı
﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi yaraladı
﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi yaraladı
﻿İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi yaraladı
﻿Koca çınar Eskişehirspor kapanabilir. Ocak ayı kulüp için son şans
﻿Koca çınar Eskişehirspor kapanabilir. Ocak ayı kulüp için son şans
﻿Koca çınar Eskişehirspor kapanabilir. Ocak ayı kulüp için son şans
﻿Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler şehir merkezine indi
﻿Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler şehir merkezine indi
﻿Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki kızıl geyikler şehir merkezine indi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.