Uçağı düşüren füzenin Rusya'ya ait olduğu ortaya çıktı. Bütün dünya bu olayı konuşuyordu

Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağı 2014 yılında Ukrayna’nın doğusunda bir füze tarafından düşürülmüştü. 289 yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiği kazayla ilgili Hollandalı makamlar nihai kararı bugün verdi.

Daha önce Hollanda’nın liderliğindeki soruşturma ekibi, füzenin Kursk kentinde konuşlanan bir Rus tugayından geldiğini açıklamıştı. Bugün de Hollanda mahkemesi uçağın Rus yapımı bir füze tarafından düşürüldüğünü doğruladı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Üç Rus istihbarat subayı ve Putin için çalıştığı belirtilen bir Ukrayna vatandaşının yargılandığı davada karar bugün açıklandı. Mahkeme, üç kişiyi suçlu buldu. Suçlulara ömür boyu hapis cezası verildiğini duyurdu.

17 Temmuz 2014’te meydana gelen uçak kazası, Rus yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yoğun olarak yaşandığı bir dönemde yaşanmıştı. BUK füzesiyle vurulan uçak bu sırada Ukrayna’daki Rusya yanlısı isyancı güçlerin elindeki bölgeden geçiyordu. Uçak içerisindeki 289 yolcu ve mürettebat ile Rusya yanlısı isyancı güçlerin kontrolündeki Donetsk bölgesinde düşmüştü.

RUSYA TARAFI İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Moskova yönetimi ise, olayda hiçbir Rus silahının kullanılmadığını savunuyordu.

Ukrayna hükümetinin daha sonra yayınladığı görüntülerde, Rus yapımı bir BUK füzesinin aynı gün Rusya-Ukrayna sınırından geçtiği görülmüştü. Ekim 2015’te Hollanda Uçuş Güvenliği Kurumu, uçağın bir BUK füzesiyle vurulduğunu doğrulamıştı.

Ekim 2106’da da Hollandalı, Avustralyalı, Belçikalı, Malezyalı ve Ukraynalı yetkililerden oluşan Ortak Soruşturma Ekibi benzer bir sonuca varmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise BBC’ye yaptığı açıklamada “Söylediklerini nihai gerçek olarak kabul edemeyiz. Bahse girerim siz de herhangi bir kanıt görmemişsinizdir” demişti.