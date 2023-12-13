Manchester City grubu firesiz tamamladı

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 6. ve son hafta maçları tamamlandı.

Daha önce lider olarak adını son 16 turuna yazdırmayı başaran Manchester City deplasmanda Kızılyıldız'ı 3-2 yendi. Bu sonuçla Pep Guardiola'nın öğrencileri 6'da 6 yaptı.

Maçta İngiliz ekibinin gollerini; Hamilton, Oscar Bobb ve Kalvin Philips attı. Kızılyıldız'ın sayıları ise Hwang ve Katai'den geldi.

Manchester City 18 puana ulaşırken, Kızılyıldız 1 puanla grubu son sırada bitirdi.

Grubun diğer mücadelesinde Leipzig konuk ettiği Young Boys'u 2-1'lik skorla devirdi.

Alman temsilcisi 12 puana ulaşıp ikinci sırada son 16 turuna kaldı. Young Boys da 4 puanla üçüncü sırayı alıp UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.