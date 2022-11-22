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Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı

Ronaldo krizinde son dakika gelişmesi

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 20:43
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Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti

Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
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Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada "Kulüp, 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkı için Ronaldo'ya teşekkür ediyor ve kendisine ve ailesine gelecekte iyi dileklerini sunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Oyuncunun Manchester United formasıyla 346 maça çıktığı ve 145 gol attığı hatırlatılırken, kendisine ve ailesine gelecek için iyi şanslar dilendi. 

Açıklamanın son bölümünde ise "Manchester United'daki herkes, Erik Ten Hag yönetiminde takımın başarısı için birlikte çalışmaya odaklanmış durumda" denildi. 

PORTEKİZLİ YILDIZDAN AÇIKLAMA GELDİ

Cristiano Ronaldo ise ayrılıkla ilgili olarak, "Yeni bir meydan okuma için doğru zaman. Manchester United'ı çok seviyorum ve bu asla değişmeyecek. Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından, sözleşmemizi sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştık. Manchester United'a gelecekte en iyisini diliyorum" açıklamasını yaptı.

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