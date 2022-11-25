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  • Ronaldo görenleri şok etti: Maç oynanırken şortundan çıkardı ağzına attı

Ronaldo görenleri şok etti: Maç oynanırken şortundan çıkardı ağzına attı

Şu sıralar zor günler geçiren dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldo'nun Gana maçında yaptığı ilginç hareket kameralara yakalandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 19:08
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Ronaldo maçta şortundan çıkarıp ağzına attı

Ronaldo görenleri şok etti: Maç oynanırken şortundan çıkardı ağzına attı
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Portekzli Milli futbolcu Cristiano Ronaldo bu kez farklı bir şekilde gündem oldu.

Katar'daki Dünya Kupası'nda Gana ile oynanan maçta Ronaldo'nun şortundan bir şeyler çıkarıp ağzına attığı maddenin görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Manchestar'la yollarını ayırdıktan sonra zor  günler geçiren Cristiano Ronaldo'nun şortundan yiyecek çıkarıp yemesi dikkatleri çekti.

Tüm dünya yıldızı oyuncunun ne yediği bilinmiyor.

SEREMONİDE AĞLAMIŞTI

Manchester United'dan olaylı ayrılışı sonrasında duygusal olduğu görülen Ronaldo, maç öncesi Portekiz milli marşı okunurken ağladı.

38 yaşındaki Ronaldo, böylece kariyerinde 5. kez Dünya Kupası maçına çıkmış oldu.

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde beş farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu.

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