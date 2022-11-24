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Ronaldo Katar'da ağladı

Zor günler geçiren süperstar Ronaldo Portekiz'in Gana ile oynadığı maç öncesi duygusal anlar yaşadı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 19:57
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Dünya Kupası'nda Ronaldo gözyaşlarını tutamadı

Ronaldo Katar'da ağladı
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2022 FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz’in Gana ile yaptığı H Grubu’ndaki ilk maçına çıkan Cristiano Ronaldo, seronomide göz yaşlarını tutamadı.

Manchester United'dan olaylı ayrılışı sonrasında duygusal olduğu görülen Ronaldo, maç öncesi Portekiz milli marşı okunurken ağladı.

38 yaşındaki Ronaldo, böylece kariyerinde 5. kez Dünya Kupası maçına çıkmış oldu.

TARİHE GEÇTİ

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde beş farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu.

2022

2018

2014

2010

2006

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