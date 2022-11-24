Ronaldo Katar'da ağladı

2022 FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz’in Gana ile yaptığı H Grubu’ndaki ilk maçına çıkan Cristiano Ronaldo, seronomide göz yaşlarını tutamadı.
Manchester United'dan olaylı ayrılışı sonrasında duygusal olduğu görülen Ronaldo, maç öncesi Portekiz milli marşı okunurken ağladı.
38 yaşındaki Ronaldo, böylece kariyerinde 5. kez Dünya Kupası maçına çıkmış oldu.
TARİHE GEÇTİ
Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde beş farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu.
2022
2018
2014
2010
2006
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.