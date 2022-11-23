İngilizlerin Ronaldo intikamı acı oldu

Ronaldo, Real Madrid'de oynarken Manchester United'a kafayla gol attığı fotoğrafın bulunduğu sponsoru olan firmanın saatiyle de poz vermişti.

İngilizler de boş durmadı ve eski defterleri açtı.

Aylar önce Manchester United'ın Everton'a yenildiği maçtan sonra Ronaldo, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen 14 yaşındaki bir çocuğun telefonunu kırdığı gerekçesiyle İngiliz federasyonu tarafından cezaya çarptırıldı.



Oysa Ronaldo olayla ilgili özür dilemiş, sorgulandığı polis tarafından da "37 yaşındaki bir adamın, saldırı ve cezai zarar iddiasıyla sorgulandığını ve sorguya gönüllü bir şekilde katıldığını doğruluyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Geçen sezon yaşanan bu olayla ilgili İngiliz federasyonunun karar vermek yeni aklına geldi ve 2 maç ceza verdi.

Premier Lig'de bir takıma transfer olması durumunda Ronaldo 2 maç kadroya giremeyecek.