23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İngilizlerin Ronaldo intikamı acı oldu

İngilizlerin Ronaldo intikamı acı oldu

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan olaylı ayrılmasının ardından kulüple ilgili sert ifadeler kullanmıştı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 19:26
Takip Et

İngilizler Ronaldo'dan intikamını böyle aldı

İngilizlerin Ronaldo intikamı acı oldu
+
Aa
-

Ronaldo, Real Madrid'de oynarken Manchester United'a kafayla gol attığı fotoğrafın bulunduğu sponsoru olan firmanın saatiyle de poz vermişti.
İngilizler de boş durmadı ve eski defterleri açtı.
Aylar önce Manchester United'ın Everton'a yenildiği maçtan sonra Ronaldo, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen 14 yaşındaki bir çocuğun telefonunu kırdığı gerekçesiyle İngiliz federasyonu tarafından cezaya çarptırıldı.


Oysa Ronaldo olayla ilgili özür dilemiş, sorgulandığı polis tarafından da "37 yaşındaki bir adamın, saldırı ve cezai zarar iddiasıyla sorgulandığını ve sorguya gönüllü bir şekilde katıldığını doğruluyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
Geçen sezon yaşanan bu olayla ilgili İngiliz federasyonunun karar vermek yeni aklına geldi ve 2 maç ceza verdi. 
Premier Lig'de bir takıma transfer olması durumunda Ronaldo 2 maç kadroya giremeyecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
2
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
3
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
4
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
5
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
6
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
7
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Bursa-İstanbul arası yapılması planlanan deniz otobüsü seferleri iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul arası yapılması planlanan deniz otobüsü seferleri iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul arası yapılması planlanan deniz otobüsü seferleri iptal edildi
﻿Meral Akşener, Alevi Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile görüştü
﻿Meral Akşener, Alevi Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile görüştü
﻿Meral Akşener, Alevi Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile görüştü
﻿İsrail Avrupa Birliği'ni dehşete düşürdü
﻿İsrail Avrupa Birliği'ni dehşete düşürdü
﻿İsrail Avrupa Birliği'ni dehşete düşürdü
﻿Sağlık Bakanı Koca Düzce depreminde yaralananların son durumunu açıkladı
﻿Sağlık Bakanı Koca Düzce depreminde yaralananların son durumunu açıkladı
﻿Sağlık Bakanı Koca Düzce depreminde yaralananların son durumunu açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.