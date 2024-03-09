Manchester United galibiyeti hatırladı. Altay Bayındır detayı

İngiltere Premier Lig’in 28. haftasında Manchester United, Old Trafford’daki karşılaşmada Everton’ı ağırladı.

Ev sahibi takım, maçı 2-0’lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Manchester United’a zaferi getiren golleri 12. dakikada Bruno Fernandes ve 36. dakikada Marcus Rashford (penaltı) attı.

Yedek kulübesinde maçı izleyen milli futbolcu Altay Bayındır, bu karşılaşmada süre almadı.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, bu sonuçla ligdeki iki maçlık galibiyet hasretine son verdi. Eleştirilerin odağında olan kaleci Andre Onana ise dört maç aradan sonra kalesini gole kapatarak takımına katkı sağladı. Öte yandan Everton, bu yenilgiyle birlikte galibiyet alamama serisini 11 maça çıkardı.

Bu galibiyetle Manchester United puanını 47’ye yükseltirken, Everton 25 puanda kaldı. Premier Lig’in bir sonraki haftasında Manchester United, Sheffield United ile karşılaşacak. Everton ise kendi sahasında Liverpool ile mücadele edecek.