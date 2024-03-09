Yılmaz Vural Menemen'i bıraktı İstanbul'a geldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 28. Haftasında Menemen FK deplasmanda Somaspor ile karşı karşıya geldi.

Soma Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip rakibini 2-0 mağlup etti.

Menemen FK’ye galibiyeti getiren golleri 65. Dakikada Mertcan Açıkgöz ve 69. Dakikada Kemal Rüzgar kaydetti.

Bu galibiyet ile birlikte puanını 48’e çıkaran Menemen FK play-off potasına girmeyi başardı.

2. Lig’de bu haftayı BAY geçirecek İzmir ekibinde teknik direktör Yılmaz Vural’dan sürpriz bir hamle geldi.

1 haftalık boşluk olmasını fırsat bilen Yılmaz Vural İstanbul’a geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ataşehir Metropol Avm’deki bir restorana giden Yılmaz Vural burada Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı ile kadınlara karanfil dağıttı.

Kadınların yoğun ilgisi ile karşılaşan Vural, bol bol fotoğraf çektirip, sohbet etti.