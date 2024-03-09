Trabzonspor Karagümrük maçının ilk 11'i belli oldu. Avcı kararını verdi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Trabzonspor Karagümrük maçının ilk 11'i belli oldu. Avcı kararını verdi
Trabzonspor ile Karagümrük saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler açıklandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Trabzonspor'da kalede mecburi bir değişiklik yaşandı. Sakatlığı bulunan kaptan Uğurcan Çakır'ın yerine Muhammet forma şansı buldu.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerek hem moral bulmak hem de üçüncü sıradaki yerini korumak istiyor.

Karadeniz temsilcisi, 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 46 puanla 3. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Muhammet, Eren, Denswil, Mendy, Meunier, Umut Güneş, Berat, Bardhi, Trezeguet, Visca, Pepe.

Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent, Koray, Biraschi, Veseli, Kourbelis, Feghouli, Rohden, Can, Emre Mor, Markao.

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