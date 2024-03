Konyaspor'un Adana Demir karşısındaki büyük hatası 2 puana patladı. Recep Çınar yazdı

Futbolumuz en büyük sorunlarından birisi ekonomi…

Kulüpler ister istemez küçülmeye gidiyor…

İşte bu kulüplerden birisi de Adana Demirspor…

Takımda direk oynayan 8 oyuncu ile yollarını ayırdı Adanalılar…

Kaleci Ertaç, Swenson, Rodrigues, Stambouli, Akintola, Belhanda, Ndiaye ve M’baye Niang gibi as oyuncular Adana Demirspor’a veda ettiler…

Bu oyuncuların ayrılmasından sonra da, Adana Demirspor’un iki yakası bir araya gelmedi, geçen hafta oynanan Karagümrük maçına kadar…

Hafta içinde Adanalı gazeteci arkadaşlarla görüştüm doğal olarak…

Onlar da haklı olarak takımın içinin boşaltılmasından mutlu değiller…

Karagümrük’ü yenip, puanlarını da 35’e yükseltmeleri, biraz olsun rahatlatmış Adanalıları…

Ancak, bu rahatlıklarına rağmen, Konyaspor maçını çok önemsediklerini ve sahaya da galibiyet için çıkacaklarını ima ettiler…

Konyaspor gibi, Adanalılar da bu maça final gözüyle bakıyorlar…

Lacivert-mavililer, Konyaspor’un teknik direktör Omeroviçli çıkışından rahatsız oldukları her hallerinden belliydi…

Her iki takım için kolay maç olmayacağı, hafta içindeki beyanatlardan belliydi…

İki tarafta temkinli cümleler kurdu…

Tabii ki, bu temkinli konuşmalarının önemli bir sebebi de, iki takımın ve taraftarlarının birbirlerine olan yakınlıklarından da kaynaklıydı…

Olası bir Adana Demirspor galibiyetinin, Konyaspor’a kazandırabileceklerini tahmin etmek güç değildi…

Yeşil-beyazlı futbolcular ve teknik adamlar, Pendikspor zaferinden sonra, enerjik bir ruh haliyle hazırlandılar Adana Demirspor maçına…

Hafta içerisinde “Konyaspor’a 3 dönem transfer yasağı” manşetlerine rağmen…

Gergin değil, ama stresli bir maç olacağı belliydi…

İki taraf için de çok şey ifade eden, dahası soğukkanlı olanın kazançlı çıkacağı bir maç bekliyordu tribünlere gelenleri…

Konyaspor’un iyice rahatlaması için mutlaka kazanması gerekiyordu, çünkü bir çiçekle bahar gelmeyeceğini biliyorlardı…

Adana Demirspor’da 9 hafta sonra 3 puanla tanıştı…

Lacivert-mavililer, şeytanın bacağını kırdıktan sonra, yüksek moralle, ama dört sarı kart cezalısı Semih’ten yoksun bir kadroyla çıktılar Konyaspor karşısına…

Omeroviç, kazanma adına en iyi 11’in ismini tahtaya yazmış.

İLK 45’İ KONYASPOR ÖNDE BİTİRDİ

Karşılaşmaya iki takım da agresif başladı…

Bu tür maçlarda erken gol bulabilmek, özelikle stres yüklü takımlar için çok önemli…

İlk 10’da önce Adana Demirspor gol girişiminde bulunurken, ev sahibi takım Konyaspor ise istediği golü buldu…

Geçen hafta oynanan Pendik maçında, Konyaspor’un hayati bir 3 puan almasına imza atan Ethemi, maçın 7. Dakikasında Adana Demirspor ceza alanı içerisinde Youcef Atal tarafından düşürülünce, hakem Volkan Bayarslan tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi…

Topun başın geçen Sokol, Konyaspor’u 1-0 öne geçirerek, takımını rahatlattı…

Ancak, Adana Demirspor maçı bırakmadı ve Konyaspor savunmasının da hatasından yararlan Yusuf Erdoğan ile 1-1’i buldu…

Konyaspor, bu golden sonra biraz daha ileriye çıktı ve ikinci golü kovaladı…

Nitekim bir hava topunda Milat Mohammedi ceza alanı içerisinde topu elle oynadı, VAR’dan gelen uyarı ile ikinci penaltıyı kazanan Konyaspor Sokol’la 2-1 öne geçti ve soyunma odasına önde girdi.

İKİNCİ YARI

İkinci yarıya Adana Demirspor Balatelli ve ilerleyen dakikalarda da Yusuf Sarı ile Nani ile daha tehditkar oynamaya başladı…

Konuk takım geride olmasına rağmen, maçın her anında nefesini Konyaspor’a hissettirdi ve yeşil-beyazlı ekibin savunmasını hataya zorladı…

Konyaspor zaman zaman gittiği Adana Demirspor kalesinde, özellikle Sokol’un şapka çıkartılacak mücadelesi ile üçüncü golü kovaladı…

Omeroviç, 63’de Sokol ve Oğulcan kenara alırken, Sambou ile yunus Mallı’yı oyuna sürdü…

Konyaspor’un 70’den sonraki dakikalarda skoru koruma içgüdüsü ile bekleme oyunu gemileri yakmış Adana Demirspor’un ekmeğine yağ sürdü…

Adanalıların müthiş baskısı ve gol bulma arayışı ile yaptıkları tehditlere Konyaspor'lu oyuncular aynı cevabı vermekten ya da aynı tehdidi etmekten uzak bir görüntü sergilediler...

Nitekim 86’da Konyaspor savunmasın uzaklaştıramadığı topu Balotelli filelere gönderdi ve skor 2-2 oldu…

Dolayısıyla da Adana Demirsporlular baskılı oyununun ödülünü alırken, Konyaspor’da ileriye çıkmamanın ya da çıkamamanın bedelini ağır ödeyen taraf oldu...

Sonuç olarak, Konyaspor yenemedi, ama yenilmedi ve puanını 32’ye çıkardı…