Weghorst'un suyu ısındı

Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'dan kiraladığı Wout Weghorst, ocak ayında da adeta kaçarcasına Manchester United takımına transfer olmuştu.

Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag, tercihinin eleştirilmesine rağmen vatandaşını takımına katmıştı.

Ancak hemen her maçta ilk 11'de şans bulmasına rağmen Wegphorst bekleneni veremedi ve sık sık eleştiri aldı.

Weghorst son olarak Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece oynadığı Barcelona maçında da ilk 11'de sahaya çıktı. Ama yine başarılı olamadı ve bu kez ilk yarının sonunda oyundan alındı.

Weghorst'un yerine oyuna giren Brezilyalı futbolcu Antony ise takımının galibiyet golünü attı. Maçı 2-1 kazanan Manchester United turu geçti.

İngiliz basınında yine eleştiri alan Weghorst'un sezon sonunda Burnley'e geri gönderileceği ileri sürüldü.