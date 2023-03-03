Ronaldo Manchester United'dan madalya kazanabilir

Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'ı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.



ZAFER MADALYASI ALABİLİR

United ile kasım ayında sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo, eski kulübünün kazandığı İngiltere Lig Kupası zaferinin madalyasını alabilir.

Lig Kupası yönetim kurulu, kupayı kazanan takımlara en az 30 adet madalya veriyor. Kulüpler, talep ederlerse daha fazla madalya isteyebiliyor.

Mevzuat gereği diğer turnuvaların aksine oyuncular madalya almak için İngiltere Lig Kupası'nda forma giymek zorunda değil.

Bundan ötürü Manchester United, istemesi halinde şu an Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'ya şampiyonluk madalyasını gönderebilir.



AYAĞININ TOZUYLA FIRTINA KOPARDI

Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, 5 maçta 8 gol ve 2 asist üretti.



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