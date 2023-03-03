3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ronaldo Manchester United'dan madalya kazanabilir

Ronaldo Manchester United'dan madalya kazanabilir

Manchester United'ın Lig Kupasını kazanmasının ardından Cristiano Ronaldo, kulübe bağlı madalya kazanabilir.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 16:30
Takip Et

Manchester United'dan Ronaldo'ya jest yapabilir

Ronaldo Manchester United'dan madalya kazanabilir
+
Aa
-

Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'ı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

ZAFER MADALYASI ALABİLİR
United ile kasım ayında sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo, eski kulübünün kazandığı İngiltere Lig Kupası zaferinin madalyasını alabilir.
Lig Kupası yönetim kurulu, kupayı kazanan takımlara en az 30 adet madalya veriyor. Kulüpler, talep ederlerse daha fazla madalya isteyebiliyor.
Mevzuat gereği diğer turnuvaların aksine oyuncular madalya almak için İngiltere Lig Kupası'nda forma giymek zorunda değil.
Bundan ötürü Manchester United, istemesi halinde şu an Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'ya şampiyonluk madalyasını gönderebilir.

AYAĞININ TOZUYLA FIRTINA KOPARDI
Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, 5 maçta 8 gol ve 2 asist üretti.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
1
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
2
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
3
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
4
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
5
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
6
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
7
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿CHP MYK olağanüstü toplanıyor
﻿CHP MYK olağanüstü toplanıyor
﻿CHP MYK olağanüstü toplanıyor
﻿Uzmanı açıkladı. İyi ruh hali için iyi besinler
﻿Uzmanı açıkladı. İyi ruh hali için iyi besinler
﻿Uzmanı açıkladı. İyi ruh hali için iyi besinler
﻿Deprem bölgesinde eğitim 1.476 noktada devam ediyor
﻿Deprem bölgesinde eğitim 1.476 noktada devam ediyor
﻿Deprem bölgesinde eğitim 1.476 noktada devam ediyor
﻿Malatya'da kalıcı konutların inşaatı başladı
﻿Malatya'da kalıcı konutların inşaatı başladı
﻿Malatya'da kalıcı konutların inşaatı başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.