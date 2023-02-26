Manchester United kupaya abone oldu. Saksağanları Şeytanlar iki kez çarptı

TURGAY BEŞYILDIZ/ Yeniçağ

İngiltere'de sezonun ilk önemli kupa finalinde Manchester United-Newcastle United karşı karşıya geldi.

Premier Lig'de zirve grubunda yer alan bu iki takım; Manchester United'la, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Newcastle United, bu kez İngiltere Lig Kupası finalinde kozlarını Wembley’de paylaştı.

Bundan önce kupayı 5 kez müzesine getiren ve Hollandalı Erik Ten Hag yönetiminde ise ilk finaline çıkan ‘Kırmızı Şeytanlar’ diye anılan Manchester United, ilk üç turu evinde oynarken; Aston Villa, Burnley, Charlton'ı eledi. Yarı finalde de Nottingham Forest'i, eleyen Manchester United finale adını yazdırdı.

Bu turnuvaya 2. turda Tranmere Rovers'ı eleyerek başlayan ‘Saksağanlar’ lakaplı Newcastle United ise ardından Crystal Palace, Bournemouth ve Leicester City'yi mağlup ederek yarı finale kaldı. Yarı finalde de Southampton'ı kupa dışı bırakan İngiliz Eddie Howe'un öğrencileri, Wembley’e ayak basma biletini almıştı.

Her iki takımın taraftarlarının da tribünlerini ful doldurduğu bu futbol mabedinde, kupayı en fazla isteyen en istekli taraftar Saksağanlar'dı. Yani Siyah Beyazlılar.

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Karşılaşmanın başından beri sahayı enine ve boyuna iyi ve fazla kullanan takım Manchester United olunca, İngiltere Lig Kupası finalinde kupaya uzanan, üstelik de 6. kez alarak müzesine getirenler Kırmızı Şeytanlar oldu.

Maçın ilk yarısında Fransız oyuncu Saint-Maximin’in, ceza alanı içerisindeki son vuruşunu İspanyol kaleci David De Gea’nın zor pozisyonda uzaklaştırması halen aklımda.

Beşiktaş'tan tanıdığımız Newcastle'ın kalecisi Karius ise soldan Shaw’ın kullandığı serbest atışa, yükselip kafayı iyi çakan Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemıro’nun golüne bir şey yapamadı.

Karius, ilk 45 dakikanın son 5 dakikasına girildiğinde de Weghorst’un nefis ara pasına son vuran Rasford’un savunmaya çarpıp filelere giden şutunda kontrpiyede kaldı.

İlk yarının uzatmalarında MANU adına 3. gol mü geliyor denilen kontratakta, Weghorst’un sert ve gol kokan şutunu, aynı güzellikte Karius çıkardı.

Kupaların deneyimli takımı Manceshter United, genelde defans bloğunda Martinez ve Varane ile oyun başlatarak, topu rakip alana taşımasında köprü görevini genelde Hollandalı oyuncusu Weghorst ile gördü.

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Karşılaşmanın orta hakemi David Coote, mecbur kalmadıkça tempoyu düşürmedi.

İki farklı mağlubiyeti nasıl dengeye getiririz ve maçı uzatırız hesaplarını yapan Siyah Beyazlılar’ın teknik adamı Howe, ikinci yarıda sık sık kanat beklerini hücuma yolladı. Özellikle kaptanları Trippier, zaman zaman Kırmızı Beyazlılar’ın defansına kestiği sert yan toplarla sıkıntı yarattı.

Bu yarıda baskıyı biraz daha arttırıp Wilson, Almiron ve Saint ile Manchester United defansını aşmaya çalışan Siyah Beyazlılar; Isak, Murphy, Willock takviyesiyle bu düşüncesini gerçekleştirmek istediyse de bunda muaffak olamadı.

Oyunun uzatma dakikalarında ise ender gelen kontra bir topta, bir anda kendini Newcastle’nin kalecisi Karius ile karşı karşıya bulan Fernandes topu auta attı.

İlk yarıya nazaran, ikinci yarısı daha hızlı, daha tempolu ve daha zevkli geçen bu kupa finalinde; ilk kez kupayı evine getirmek isteyen Newcastle, rüyasını yine gerçekleştiremedi. Kırmızı şeytanlar ise yine şeytanlığını yaptı! Lig Kupası’nı 6.kez havaya kaldırdı.

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