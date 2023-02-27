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Maçtan çok Beşiktaş'ın eski oyuncusu Karius konuşuldu

Dün Lig Kupası finalinde Manchester United ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Ancak maçtan daha çok Newcastle kalecisi Karius’un giydiği eldivenler konuşuldu. Eski Beşiktaşlı kalecinin eldivenlerine farklı farklı yakıştırmalar yapıldı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 09:05
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Karius'un eldivenleri maçın önüne geçti

Maçtan çok Beşiktaş'ın eski oyuncusu Karius konuşuldu
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Dün İngiltere’de en çok konuşulanlar arasında Newcastle United kalecisi Loris Karius vardı. Ancak bu maçta yaptığı kurtarışlardan dolayı değil, maçta giydiği eldivenlerden dolayıydı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Karius’un tercih ettiği eldivenler sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu.

İngiliz sosyal medya kullanıcılarının yazdıkları mesajlardan bazıları şöyleydi;

‘’Karius neden 2. Dünya Savaşı eldivenleri giyiyor?’’

"En azından bu maçtan sonra Karius eldivenlerini değiştirmek zorunda kalmadan doğruca biraz demircilik yapmaya başlayabilir."

"Karius neden büyükbabamın bahçıvanlık eldiveni taktı?"

"Karius kaynak eldiveni giyiyor!"

"Karius 2. dünya savaşı eldivenlerini giyiyor ...en son o zaman oynamıştı!"

KUPA KIRMIZI ŞEYTANLARIN OLDU

İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) finalinde Manchester United, Newcastle United'ı Casemiro ve Marcus Rashford'un golleriyle 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

"Kırmızı Şeytanlar" lakaplı Manchester United bundan önce son kupasını 2016-2017 sezonunda Jose Mourinho döneminde kazanmıştı. Manchester United o dönem UEFA Avrupa Ligi finalinde Ajax'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Nick Pope'un kart cezası, Martin Dubravka'nın ise statü gereği kadroda yer alamadığı maçta Newcastle United kalesini eski Beşiktaşlı Loris Karius korudu. Alman file bekçisi son olarak Union Berlin forması giydiği dönemde Şubat 2021'de Hoffenheim karşısında sahada yer almıştı.

 

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