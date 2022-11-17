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E-ticaret sitesinde milyonluk vurgun! Binlerce kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar

Türlü türlü yöntemlerle karşımıza çıkan dolandırıcıların yeni e-ticaret sektörü oldu. ‘Mandalinev’ adlı e-ticaret sitesinden alışveriş yapan binlerce kişi satın aldıkları ürünlere ulaşamazken, site yöneticileri milyonlarca lirayla ortadan kayboldu.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 15:50
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Mandalinev adlı e-ticaret sitesinde milyonluk vurgun

E-ticaret sitesinde milyonluk vurgun! Binlerce kişiyi dolandırıp sırra kadem bastılar
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Ticaret Sicili Gazetesi'nde 7 Ekim 2022 tarihinde yayımlanarak Ankara merkezli kurulan 'Star Gold Elektrikli Ev Aletleri Züccaciye Perakende Ticaret Limited Şirketi'ne bağlı ‘Mandalinev’ adlı e-ticaret sitesi binlerce kişinin mağdur olmasına neden oldu. Gerçek Gündem'den Ökkeş Taşkın'ın haberine göre; Siteden alışveriş yapan binlerce kişi ödeme yaptıkları halde aldıkları ürünlerin eline ulaşmadığını belirtirken, yöneticiler siteyi kapatarak sırra kadem bastı.

"TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN HABER SİTELERİNE REKLAM VERDİKLERİNİ GÖRDÜM"

‘Mandalinev’ adlı e-ticaret sitesinden alışveriş yaparak dolandırıcıların hedefi olan Tufan Şahin Sağaz, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunurken, şu ifadeleri kullandı:

"Siteden alışveriş yapmadan önce araştırdığımda Türkiye'nin önde gelen haber sitelerine reklam verdiklerini gördüm. Siteyi incelediğimde birçok e-ticaret sitesinden daha uygun fiyata sattığını fark ettim. Ben 10 bin 400 TL'lik bir ürün aldım. Daha sonra aldığım ürün elime ulaşmadı. Site yetkililerine ulaşmaya çalıştım ama karşıma kimse çıkmadı. Daha sonra siteyi kapattıklarını görünce suç duyurusunda bulundum. Benim gibi binlerce mağdur var."

YETKİLİLERE ULAŞILAMIYOR

Sosyal medya üzerinden şikayetlerini dile getiren birçok kişi, site yetkililerine ulaşamadıklarını belirtti.

Aldıkları ürünlerin ellerine ulaşmadıklarını belirten mağdurlar, binlerce lira dolandırıldıklarını ifade etti. 

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