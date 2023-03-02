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Mangan hangi besinlerde bulunur, hangi hastalıklara iyi gelir?

Mangan hangi besinlerde bulunur, ne işe yarar? İşte Manganın bulunduğu besinler ve yararları...

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 07:20
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Mangan hangi besinlerde bulunur, ne işe yarar?

Mangan hangi besinlerde bulunur, hangi hastalıklara iyi gelir?
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Mangan hangi besinlerde bulunur, ne işe yarar?

İşte Manganın bulunduğu besinler:

Kemik iliği
Sakatat
Sakatat olarak bilinen organlar zaten milletimiz tarafından bilinmektedir. Fakat ben özellik ile bazılarını söylemek istiyorum.
Dalak az pişmiş ızgarada ya da fırında olur. Kan yapıcı özelliği zaten bilinmektedir.
Ciğer
Yürek
Kara kovan balı
Polen
Arı sütü
Bal mumu
Koyun eti
Deve eti
Manda eti
Keçi eti
Oğlak eti
Paça
Kelle
Kemik suyu

MANGAN NE İŞE YARAR?

Kıkırdak dokuda etken rol alır
Romatizma rahatsızlıklarda etkindir.
Romatoid artrit etkin rol oynar
Artrit etkin rol oynar
Artrozu önler
Sinir sisteminde etken rol oynar
Kemik ve eklem rahatsızlıklarında etkendir

MANGAN EKSİKLİĞİNDE NE OLUR?

Üreme organları düzenli çalışmasında etken rol oynar.
Özellik ile kısırlık tedavisinde etkin rol oynar.
Romatoid artrit
Romatizma hastalıkları
Sinir sistemi rahatsızlıkları
 

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