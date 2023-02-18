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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 22:53
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Manisada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
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Kaza, saat 19.30 sıralarında Kula-Eski Selendi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selendi istikametinden Kula istikametine seyir halinde olan Ramazan Kahraman (71) idaresindeki 45 AAG 519 plakalı otomobil ile Kula Devlet Hastanesi'nden şehir merkezine doğru dönmek isteyen Bircan Ertuğrul (45) idaresindeki 45 K 8561 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. 

Çarpışmanın şiddetiyle 45 K 8561 plakalı otomobil sürücüsü Bircan Ertuğrul (45) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Yunus Ertuğrul (66) ve Fadime Ertuğrul (72) ile 45 AAG 519 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan Kahraman (71) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sema Nur Kahraman (18), Sema Kahraman (66), Ömer Asaf Kahraman (7) ve Raziye Akkuş (12) yaralandı. 

SEKİZ YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı 8 yaralı, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan yaralılardan Sema Kahraman (66) ve Ömer Asaf Kahraman (7), ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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