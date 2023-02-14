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Bursa'dan deprem bölgesine yardıma gidip 3 kişiyi enkazdan sağ kurtaran Suriyeli hayatını kaybetti

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta 3 kişiyi sağ olarak kurtaran Suriye uyruklu 20 yaşındaki Muhammed Elali dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 09:07
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Depremde 3 kişiyi sağ kurtaran Suriye uyruklu Muhammed Elali kazada hayatını kaybetti

Bursa'dan deprem bölgesine yardıma gidip 3 kişiyi enkazdan sağ kurtaran Suriyeli hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde 2 büyük deprem meydana geldi. Büyük felakette an itibariyle 31 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, 80 bin vatandaş da yaralandı.

Afet bölgesinde hem Türkiye’nin dört bir yanından hem de birçok ülkeden yardım geldi.

İHA’nın haberine göre, Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Muhammed Elali de arkadaşı Ertuğrul Karaduman (40) ile birlikte Kahramanmaraş'a giderek kurtarma çalışmalarına katıldı.

Enkazdan 3 kişinin kurtarılmasına yardımcı olan Elali, 11 Şubat Cumartesi gecesi, İnegöl’e dönmek üzere yola çıktı.

KAZADA HAYATINI KAYBETTİ 

Elali’nin içinde bulunduğu otomobil, Ankara'nın Polatlı ilçesinde önünde seyir halinde olan TIR’a çarptı. Kazada Ertuğrul Karaduman yaralanırken, Muhammed Elali olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazesi Bursa’nın İnegöl ilçesine getirilen Muhammed Elali, dün Yeşil Camii’de kılınan cenaze namazının ardından İsaören Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Muhammed Elali’nin, AFAD koordinesinde Deprem bölgesine gidecekler arasında ismi olmamasına rağmen, Kahramanmaraş’a gittiği öğrenildi.

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