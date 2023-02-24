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Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yeri inşaatında çalışan işçi, çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 17:15
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Manisada inşaatta çalışan işçi hayatını kaybetti

Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
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Olay, Turgutlu ilçesinde bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Kısımda yapılan bir iş yeri inşaatının çatısında çalıştığı bildirilen, evli ve iki çocuk babası Ahmet Atılgan (56), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Atılgan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İnşaatta çalışan işçi arkadaşları ve haber verilen aile yakınları, Ahmet Atılgan'ın ölüm haberi üzerine gözyaşları döktü.


Hayatını kaybeden işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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