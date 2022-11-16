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Jandarma durdurdu... Hepsi otomobilden çıktı 

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma tarafından takibe alınarak, durdurulan otomobilde yapılan aramada batı Afrika kültürüne ait tarihi eser niteliğinde 47 maske ile 31 obje ele geçirilirken, şüpheli H.T., gözaltına alındı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 09:46
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Manisa'da otomobilde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Jandarma durdurdu... Hepsi otomobilden çıktı 
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Manisa Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.T.’nın kullandığı otomobilde tarihi eser olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler,  ilçe girişinde H.T.'nın otomobilini durdurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğindeki maske ve objelere el konuldu. 47 maske ve 31 objenin batı Afrika kültürüne ait olduğu değerlendirilirken, Şüpheli H.T. gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.(AA)

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