Jandarma durdurdu... Hepsi otomobilden çıktı 

Manisa Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.T.’nın kullandığı otomobilde tarihi eser olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, ilçe girişinde H.T.'nın otomobilini durdurdu.
GÖZALTINA ALINDI
Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğindeki maske ve objelere el konuldu. 47 maske ve 31 objenin batı Afrika kültürüne ait olduğu değerlendirilirken, Şüpheli H.T. gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.(AA)
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