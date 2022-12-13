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Kontrolden çıkan tır otomobile çarptı: 2 yaralı

Manisa'da bir tır, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı yönde olan otomobile yandan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 15:55
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Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan tır otomobile çarptı: 2 yaralı
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Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, aynı istikamette seyreden otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki sulama kanalına düşen otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Tarık Aksakal idaresindeki 06 BAZ 656 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, aynı yönde seyreden Mehmet Ali Erim idaresindeki 55 ABN 346 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına düştü. Kazanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Yıldız Yılmaz(38) ve Gülseren Erim(59) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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