Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı. 14 evi küle çeviren ve 3 hayvan barınağına hasar veren yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İHA
Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki Hatıplar Mahallesi’nde dün saat 13:30 civarında başlayan ve 22 saattir devam eden yangın nihayet kontrol altına alındı. Yangında 250 hektarlık ormanlık alan kül olurken, 14 ev ve 3 hayvan barınağı hasar gördü.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, karadan ve havadan müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Karadeniz, yanan alanlarda hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ve alevlerin yaklaşık 250 hektar alanda etkili olduğunu açıkladı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ise soruşturma devam ediyor.

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