Manisa'da evleri yanan mahalleli gözyaşlarına boğuldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınında 14 ev yok oldu. Evleri küle dönen mahalleliler gözyaşlarını tutamadı.

KAYNAK: İHA
Manisa'da evleri yanan mahalleli gözyaşlarına boğuldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin Hatıplar Mahallesi'nde dün öğleden sonra başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, Sarısığırlı Mahallesi'ne de sıçradı. Mahalledeki 14 ev ve 3 hayvan barınağı tamamen yanarken, bir ev de kısmen hasar gördü. Yangında hayvanları telef olan köylüler, gözyaşlarını tutamadı.

Yangında evi yanan Zekiye Dalan, “Motorlarımız yandı, hayvanlarımız yandı, canımız yandı. Allah da bunları yakanı yaksın. Kanun cezasını versin” diye gözyaşı döktü. Evinin etrafını duvarla çevirdiği için yanmadığını söyleyen Huriye Dönmez ise, “Evimizin etrafını duvar çevirmiştik o yüzden evimiz yanmadı ama komşularımızın evi yandığı için bizim da canımız yandı” dedi.

Yangında her şeyini kaybeden Ali Atalay da, “Hiçbir şeyimiz kalmadı. Üzerimizdeki kıyafetlerimizle kaldık. Traktörümüz paramız yandı evlerimizde” şeklinde konuştu.

"Her şey bitti derken emeklerimiz kül oldu"

Yangında emeklerinin boşa gittiğini söyleyen Muammer Sarı ise, "Kayınpederim rahmetli olalı 4 ay oldu. Evle ben ilgileniyordum. Daha 1 hafta önce sıvasını bitirmiştik. Emekler boşa gitti. Çok çilesini çektik. Tam her şey bitti derken emeklerimiz kül oldu. 1 köpeğimiz kurtuldu, 1 köpeğimiz yanmış. Rabbim beterinden korusun tek sevindiğimiz can kaybımızın olmaması." diye anlattı.

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