Manisa'da orman yangını büyüyor: 14 ev ve 3 ahır kül oldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde başlayan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ederken,

KAYNAK: DHA
Manisa'da orman yangını büyüyor: 14 ev ve 3 ahır kül oldu

Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki orman yangını, rüzgarın da etkisiyle ikinci gününde devam ediyor. Yangın nedeniyle 14 ev ve 3 ahır yanarken, 4 mahalle boşaltıldı. Ekipler, alevleri söndürebilmek için havadan ve karadan yoğun bir mücadele sergiliyor.

Yangın, dün öğlen Saruhanlı'nın kırsalındaki Hatıplar Mahallesi’nde başladı ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler Sarısığırlar Mahallesi’ne de sıçrayarak ev ve ahırları yuttu. Çaltepe, Gökbel ve Sarıçam mahalleleri ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının Çaltepe ve Gökbel yönündeki kısmı kontrol altına alınırken, Sarıçam yönündeki kısım hala devam ediyor.

Yangına 9 uçak, 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve 5 yer ekibi müdahale ediyor. Gece görüşlü helikopterler akşam saatlerinde havalanırken, diğer helikopterler ise sabah saatlerinde kalktı. Bugün de devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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