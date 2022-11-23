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Doğal gaz boru hattına yıldırım düştü. Bir anda alev topuna döndü

Manisa'dan geçen doğal gaz boru hattına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü bölgeden bir anda alevler yükseldi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 22:25
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Manisa'dan geçen doğal gaz boru hattına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü bölgeden bir anda alevler yükseldi

Doğal gaz boru hattına yıldırım düştü. Bir anda alev topuna döndü
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde yıldırımın düştüğü doğal gaz boru hattından alevler yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi kırsalında BOTAŞ’a ait olduğu iddia edilen doğal gaz boru hattına yıldırım düştü. Yıldırımının isabet ettiği alandan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede güvenliği sağlarken, doğal gazın kesilmesi için BOTAŞ ekiplerine bilgi verildi. Olayda can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi. (İHA)

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attila sancak
23.11.2022 22:49
ağacın kökleri metal boru hattı ile çok haşır neşir olmuş... düz ovada elektrk potansiyelini tetikleyecek başka bir olgu ile açıklanması çok zor.... bu durumdaki her ağaç potansiyel tehlikedir  
 
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