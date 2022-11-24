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Enerji krizi Avrupa Birliği'ni karıştırdı: Kabul edilemez

Polonya, AB Komisyonu'nun vadeli doğal gaz fiyatında tavan fiyat uygulaması önerisinin piyasa fiyatlarının üzerinde olduğunu belirterek bunu “şaka” olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 20:31
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Avrupa Birliği'nin doğal gaza tavan fiyat getirme önerisine Polonya çok sert tepki gösterdi

Enerji krizi Avrupa Birliği'ni karıştırdı: Kabul edilemez
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Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa bugün Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları toplantısı öncesinde AB Komisyonu'nun gazda tavan fiyat uygulaması getirilmesini önerisini “şaka” olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Moskwa, "Bu öneriye ciddiyetle yaklaşmak zor. Aylar öncesinden gaz için fiyat teklifi hazırlayan çoğu ülke de bugün aynı şeyi söyleyecektir. Ciddiye alınmayı bekliyoruz" dedi.

ALMANYA ETKİSİ

Komisyon'un daha önce üye ülkelerden gazda uygulanabilecek tavan fiyat konusunda ve yenilenebilir enerji alanında çözümler üretmesini istediğini kaydeden Moskwa, "Tabii Almanya bu çözüme karşı çıkıyor. AB Komisyonu bugün Avrupa ülkesi vatandaşlarının yanında mı duracak, yoksa Almanya ile gizliden müzakereler yürütmeye devam mı edecek bunun sınavını verecek" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA ÖNERİSİNE TEPKİ

Komisyon önerisinin son dakikada sunulduğunu ve bunların üye devletlerin sunduğu önerilerden tamamen farklı olduğuna dikkat çeken Moskwa, önerilen fiyatın piyasa fiyatlarının üzerinde olduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Moskwa, “Bugün bu öneriye destek verecek biri olur mu bilmiyorum. Bu bir tartışmanın başlangıcı bile olamaz” dedi.

GEÇİÇİ DÜZENLEME TEKLİF EDİLMİŞTİ

AB Komisyonu geçtiğimiz Salı günü gaz fiyatlarındaki ani ve aşırı artışı önleyecek geçici bir düzenleme yapılmasını teklif etmiş ve vadeli doğalgaz fiyatında megavat saat başına 275 euro tavan fiyat önermişti.

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