Mansur Yavaş aday olmam resti çekti mi? Fatih Altaylı'ya telefonda her şeyi anlattı

31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı.

Partiler adaylarını tek tek açıklamaya başlamışken bir yandan istifalar devam ediyor.

CHP’nin adayları arasında en şaşırtan isim Etimesgut Belediye Başkanlığı için ismi duyurulan oyuncu Erdal Beşikçioğlu olmuştu.

Gazeteci Fatih Altaylı, Mansur Yavaş'ı aradığını belirterek, "Erdal Beşikçioğlu aday olursa ben olmam dediğini sanmıyorum ki zaten dememiş. Çünkü kendisi şu an aday. Adaylıktan çekiliyorum falan demedi" dedi.

Beşikçioğlu'nun CHP'li ve sosyal demokrat bir isim olduğunu belirten Altaylı, popüler isimlerin partiler için genellikle önemli olmadığını, partilerin kendi gündemleri olduğunu aktardı.

ADAYLIK DURUMUNU HAYSİYET MESELESİ HALİNE GETİRİP NET BİR TAVIR ALMAYACAK

Mansur Yavaş'ın Beşikçioğlu'nun adaylık durumunu haysiyet meselesi haline getirip net bir tavır almayacağını düşündüğünü belirtti.

Mansur Yavaş'ın olgun ve ilkeli bir siyasetçi olduğunu vurgulayan Fatih Altaylı, Yavaş'ın bu tür tartışmaları genellikle önemsemediğini ve bu konuda açıklama yapmadığını söyledi.

Gazeteci Deniz Zeyrek'in, AKP'nin Mansur Yavaş'ı transfer etmek istediği yönündeki iddialarını da değerlendiren Altaylı, bu iddiaların eski tarihli olduğunu ve Mansur Yavaş'ın AKP'nin teklifini reddettiğini aktardı.

Altaylı, "Mansur Bey, 'AKP bana büyükşehir belediye başkan adaylığı konusunda teklifte bulundu, ben o zaman kabul etmemiştim.' dedi bana." ifadelerini kullandı.