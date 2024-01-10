Mansur Yavaş'ın adaylığını geri çekeceği iddia edildi. Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Ankara'yı karıştırdı

Gazeteci Saygı Öztürk, CHP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK), Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu önermesi üzerine, Mansur Yavaş’ın partiye tavır aldığını ve Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığını geri çekeceğini ve partiden istifa edeceğini iddia etti. MYK’dan geçen karar, saat 19.00'a ertelenen Parti Meclisi (PM) toplantısına sunulacak.

Öztürk, ayrıca toplantının saat 16.00’dan 19.00’a ertelenmesinin sebebinin Mansur Yavaş krizi olduğu söyledi.

“ŞU ANDA ANKARA’DA ÇOK ÖNEMLİ BİR SORUN ÇIKTIĞINI İFADE EDEBİLİRİZ”

İşte Öztürk’ün Sözcü TV’ye yaptığı açıklama:

"Bunun bir takım sebepleri olması gerekir. Bu sebeplerin başında Mansur Yavaş’ın istediği ismin Etimesgut Belediye Başkanlığı adaylığına gösterilmemesiyle ilgili gelişmeydi. Mansur Bey’in bu gelişmeler üzerine kesin bir tavır ortaya koyup bu durumda kendisinin de aday olmayabileceğini ifade ettiğini öğrendik. Şu anda Ankara’da çok önemli bir sorun çıktığını ifade edebiliriz CHP’de."

Yavaş’ın, İYİ Parti'den isitfa eden Mesut Özarslan'ın Etimesgut'tan aday gösterilmesini istediği ancak CHP MYK kararına karşı tavır alarak, adaylıktan çekileceğini söylediğini idda eden Öztürk, "Gelişmelerin aynen böyle yaşandığını öğrendik" diyerek şöyle konuştu:

"Mansur Bey'in en yakın çalışma arkadaşlarından biri, İyi Parti’nin Ankara’daki İl Başkanlığı’nın kurucularından, aynı zamanda Genel İdare Kurulu üyesi Mesut Özarslan'dır. Özarslan kısa bir süre önce partisinden istifa etti. İstifasının gerekçesi de Mansur Bey'in Ankara’da desteklenmemesi, partinin ayrı bir aday çıkaracağı. Özarslan belediyeyle, Mansur Bey’le iyi ilişkileri olan biri. Özarslan’ın aday gösterilmemesiyle onun yerine çok ilginç bir isim, sanat dünyamızın değerli isimlerinden Erdal Beşilçipoğlu’nun MYK’da aday gösterilmesi önerildi. Erdal Beşikçioğlu’nun Etimesgut’tan aday gösterilme girişimine karşı Mansur Bey'in kesin olarak tavrını ortaya koyup bu durumda aday olmayacağını ifade ettiği öne sürüldü. Bu durumu araştırdığımızda gelişmelerin aynen böyle yaşandığını öğrendik" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kriz iddialarına hakkında konuştu:

Özel, iddialarla alakalı olarak, "Mansur Bey’le bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey’in bayağı hoşuna gitmişti. Öyle itiraz edeceği bir şey yok.Belki Etimesgut’la ilgili başka bir şey olabilir. Mansur Bey’in gücüne güç katacaktır" dedi.