Özgür Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması: Mansur Yavaş’ın tepki gösterdiği iddia edilmişti

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Özgür Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması: Mansur Yavaş’ın tepki gösterdiği iddia edilmişti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut’tan aday gösterilmesine karşı çıktığı iddialarına ilişkin, ''Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti.'' diye konuştu.

CHP’nin, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde 242 seçim çevresinde daha belediye başkanı adayları belli oldu.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ise tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu başkan adayı gösterildi.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Beşikçioğlu’nun adaylığına tepki gösterdiği ve parti içerisinde bu konuda kriz yaşandığı iddia edildi.

"HERHANGİ BİR KRİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Parti Meclisi toplantısının ardından basın açıklaması düzenleyen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, iddialara şu şekilde yanıt verdi:

"Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır. Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte PM’de belirlediğimiz adaylarımız MYK’nın ve PM’nin süzgecinden geçilerek, örgütlerimizden görüşler alınarak belirlenmiş ve PM kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır. Herhangi bir kriz söz konusu değil. Başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. PM kararıyla Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut adaylığına uygun görülmüştür."

ÖZEL: MANSUR BEY’İN GÜCÜNE GÜÇ KATACAKTIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de söz konusu iddialar soruldu. Özel, konuya ilişkin, "Mansur Bey’le bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey’in bayağı hoşuna gitmişti. Hala hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut’la ilgili başka bir şey olabilir. Mansur Bey’in gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

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