Erdal Beşikçioğlu’nun adaylığı Behzat Ç.'deki Etimesgut şiirini akıllara getirdi: Benim gönlüm Los Angeles'ta

CHP’de, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkanı adaylarının belirlendiği Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, tiyatro ve dizi oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun ismi gündeme geldi.

Beşikçioğlu, Ankara'nın Etimesgut ilçesine belediye başkan adayı oldu. Parti Meclisi de onaylarsa Beşikçioğlu'nun adaylığı kesinleşecek.

Gelişme üzerine Beşikçioğlu'nun canlandırdığı Behzat Ç. dizisindeki bir sahne yeniden akıllara geldi.

Söz konusu sahnede bir asker için kaydedilen şiir yer alıyor.

“Ben Etimesgut'u Hiç Sevmedim ki” isimli şiir şu şekilde:

Ne havan güzel, ne suyun

Ne çamurun biter, ne kuyun

Her zaman eğri bir boyun

Ben Etimesgut'u hiç sevmedim ki

Üç öğün hep pilav yerim

Bir kemiğim kaldı, bir derim

Ya intihar ederim, ya tüyerim

Ben Etimesgut'u hiç sevmedim ki

Cilven çekilmiyor, nazın da

Şafak, mayısın altısında

Benim gönlüm Los Angeles'ta

Ben seni hiç sevmedim ki

Veda edeceğim bir gün sana

Masum masum bakma bana

Sen de kalacaksın hatıralarda

Ben seni hiç sevmedim ki