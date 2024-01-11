Erdal Beşikçioğlu’nun adaylığı Behzat Ç.'deki Etimesgut şiirini akıllara getirdi: Benim gönlüm Los Angeles'ta

CHP’de, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkanı adaylarının belirlendiği Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, tiyatro ve dizi oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun ismi gündeme geldi.
Beşikçioğlu, Ankara'nın Etimesgut ilçesine belediye başkan adayı oldu. Parti Meclisi de onaylarsa Beşikçioğlu'nun adaylığı kesinleşecek.
Gelişme üzerine Beşikçioğlu'nun canlandırdığı Behzat Ç. dizisindeki bir sahne yeniden akıllara geldi.
Söz konusu sahnede bir asker için kaydedilen şiir yer alıyor.
“Ben Etimesgut'u Hiç Sevmedim ki” isimli şiir şu şekilde:
Ne havan güzel, ne suyun
Ne çamurun biter, ne kuyun
Her zaman eğri bir boyun
Ben Etimesgut'u hiç sevmedim ki
Üç öğün hep pilav yerim
Bir kemiğim kaldı, bir derim
Ya intihar ederim, ya tüyerim
Ben Etimesgut'u hiç sevmedim ki
Cilven çekilmiyor, nazın da
Şafak, mayısın altısında
Benim gönlüm Los Angeles'ta
Ben seni hiç sevmedim ki
Veda edeceğim bir gün sana
Masum masum bakma bana
Sen de kalacaksın hatıralarda
Ben seni hiç sevmedim ki