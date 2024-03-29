‘Ablalık bitti’ diyen Meral Akşener’den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a ağır bombardıman

Kaynak: AA
‘Ablalık bitti’ diyen Meral Akşener’den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a ağır bombardıman
İYİ Parti lideri Meral Aşkener Ankara’da katıldığı programda hem Mansur Yavaş’ı hem Ekrem İmamoğlu, hem de Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi.

Akşener, Keçiören'deki bir salonda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

İYİ Parti'nin her türlü engele, iftiraya ve ihanete rağmen pazar günü Türkiye'nin 81 il ve ilçesinde kendi adaylarıyla seçime gireceğini belirten Akşener, "Olması gerektiği gibi milletimizin özne olduğu, seçmenin velinimet olduğu hür ve müstakil, yepyeni bir siyasetin yolunu açıyoruz." diye konuştu.

aksener-ic-3.jpg

EN KÖTÜ GÜNLERİNDE YANLARINDA BEN VARDIM

Akşener, milletin istikbaline kastedenlerle mücadele etmek için her türlü fedakarlığı yaptıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bir yerde haksızlık gördüğümüz vakit kim olduğuna bakmaksızın hakkı savunanlar, haksızlığa uğrayanların yanında kaya gibi duranlardan olduk. O nedenle biz 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş istifayı bastığı CHP'den yeniden aday olması engellendiğinde yanında biz vardık. 2020 yılında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastalığını fırsat bilip ayağını kaydırmak isteyenlerin karşısında bir tek biz vardık. 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hapis cezası haberini aldığında Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık ama bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu. Bir zamanlar haksızlığa uğradıklarında yanına koştuğumuz dünün mağdurları maalesef bugünün zorbaları oldular. Biz onlardan saygı bekledik, onlar bizi parya gördü. Biz onlardan ahlak bekledik. Onlar bize her türlü ahlaksızlığı yaptı."

aksener-ic.jpg

EV KÖLESİ VE TARLA KÖLESİ

Meral Akşener, ABB Başkanı Yavaş'ın bir televizyon programındaki sözlerini eleştirerek, "İzleyince vallahi şaşırdım, böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. Bundan daha 12 ay önce görmek isteyip de maalesef göremediğimiz bu cürete, bu öz güvene, bu cesarete şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Malcolm X'in "Tarihte iki tür köle vardır, bunlardan biri ev kölesidir, diğeri de tarla kölesidir" sözüne değinen Akşener, şöyle konuştu:

"Ev kölesi, efendisine yakın yaşayan köledir. Efendisinin evinde çatı arasında veya bodrumda yaşar. Efendisi gibi giyinir, efendisinin kullanılmış giysilerini giyer, efendisinden artan yemekleri yer, efendisini efendisinden daha çok sever. Hatta ünlü yönetmen Tarantino, Djanga filminde iradesini sahibine tamamen teslim eden diğer köleleri hor görüp aşağılayan, kraldan çok kralcı olmanın adeta vücut bulmuş hali olan ev kölesi Stephen isimli bir karakter ile Malcolm X'in bu sözlerine atıfta bulunur. İşte bugün geldiğimiz noktada Mansur Yavaş da tam olarak budur. O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur. O nedenle de İYİ Parti'ye gelince aslan kesilen bu arkadaşımız, mevzubahis CHP olduğunda dün olduğu gibi bugün de munis ve itaatkar bir tutum sergilemesi fevkalade doğaldır."

akseer-ic-2.jpg

TAŞ MEDRESELİLER YALNIZ DEĞİL, EVELALLAH BİZ HALA BURADAYIZ

Genel Başkan Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "Taş Medrese'de yetişenler bizim kardeşimiz olmaz." sözlerini de eleştirerek, ABB Başkanı Yavaş'ın bu konuya sessiz kaldığını söyledi.

Kendi ikbalini Türk istiklalinden çok sevenlerin, Taş Medreselileri anlayamayacaklarını söyleyen Akşener, şöyle konuştu:

"Vatan için değil, koltukları için mücadele edenler, elbette ki Taş Medreselileri anlayamazlar. Millet için öne çıkmak gerektiğinde bedel ödemekten korkanlar elbette ki Taş Medreselileri savunamazlar. Varsın olsun. Şükürler olsun ki Taş Medreseliler yalnız değil, evelallah biz hala buradayız. Taş Medreseliler zulme boyun eğmeyenlerdir. Taş Medreseliler, canlı canlı saçları yakılan teker teker parmakları ezilen, bıyıkları kerpetenle yolunan ama şikayet etmeyenlerdir. Taş Medreseliler hiçbir şart ve koşulda devletine karşı hainlik etmeyenlerdir. Taş Medreseliler ranza telleriyle işkence edilirken 'Kanım aksa da zafer İslam'ın' diyenlerdir."

ABLA DİYENLER YOLDAŞ MEDYADA SÖVDÜRÜYOR

Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Ben Meral Hanım'a abla derim." sözünü hatırlatarak, işine gelenin kendisine "abla edebiyatı"na başladığını ifade etti.

"Ben artık CHP yöneticilerinin yüzüme 'abla abla' deyip sonra yoldaş medyalarında bana ve partime küfür kıyamet sövdürmelerinden gerçekten sıkıldım." diyen Akşener, şöyle konuştu:

"Partimi ve bizi destekleyen vatandaşlarımızı sürekli CHP'ye bir şeyler kazandırmak zorunda olan paryalar olarak görme şımarıklığından da artık usandım. O nedenle demeyin kardeşim, bana abla mabla demeyin, istemiyorum. Çünkü sizin bana vıcık vıcık bir riyakarlıkla abla demeniz beni samimiyetle ablası, kardeşi ve annesi gören milletimize de bu çetin yolu benimle birlikte yürüyen dava arkadaşlarıma da yapılan tüm ahlaksızlıklara benimle birlikte göğüs geren İYİ Partili gerçek kardeşlerime de koca bir hakarettir."

İlgili Haberler
Ali Koç’a sürpriz telefon! Hiç beklemediği bir isimden geldi
Biri Üsküdar sahilinde biri de otobüste mastürbasyon yaparken görüntülendi! Sapıklar Ramazan'da da rahat durmadı
Fatih Erbakan Murat Kurum’a destek vermek için 3 şartını açıkladı! Seçime 2 gün kala flaş çağrı
Son Haberler
Yıkılan Halep'te 15 bin kişinin katıldığı basketbol maçı yapıldı. İç savaştaki Suriye yeniden dirildi Gündem
Yıkılan Halep'te 15 bin kişinin katıldığı basketbol maçı yapıldı. İç savaştaki Suriye yeniden dirildi
AMB üyesinden ölçülü faiz vurgusu Ekonomi
AMB üyesinden ölçülü faiz vurgusu
Hatay’da korkutan kaza: 2 yaralı Yerel Haberler
Hatay’da korkutan kaza: 2 yaralı
Adana Demirspor'un eski Başkanı Murat Sancak’tan olay ses kayıtları! 1. dakika penaltı çalan hakemin eşini hangi makama getirdiler Spor
Adana Demirspor'un eski Başkanı Murat Sancak’tan olay ses kayıtları! 1. dakika penaltı çalan hakemin eşini hangi makama getirdiler
Hava Yollarında 63 yıllık uygulamaya son verildi Dünya
Hava Yollarında 63 yıllık uygulamaya son verildi
Çeşmeden su doldurma kavgasında 1 kişi bıçakla ağır yaralandı Gündem
Çeşmeden su doldurma kavgasında 1 kişi bıçakla ağır yaralandı
İkramiyeler için ödeme takvimi netleşti Ekonomi
İkramiyeler için ödeme takvimi netleşti