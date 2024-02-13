Mansur Yavaş’ı ‘biz et değil but veriyoruz’ diye eleştirmişti. Turgut Altınok Ocak'ta 2 Kasım'da 11 kişiye et yardımı yapmış

Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş’ı ‘biz et değil but veriyoruz’ diye eleştirmişti. Turgut Altınok Ocak'ta 2 Kasım'da 11 kişiye et yardımı yapmış
Mansur Yavaş'ı "Biz et değil, but veriyoruz" diyerek eleştiren Turgut Altınok'un yaklaşık 1 milyon nüfusu olan Keçiören'de 2022 yılı Ocak ayında 2, Kasım ayında ise 11 kişiye et yardımı yaptığı öğrenildi.

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde siyasi parti ve adayların saha çalışmaları devam ediyor. Seçimlerin en gözde şehirlerinden birisi de şüphesiz başkent Ankara. CHP’nin yeniden aday gösterdiği mevcut ABB başkanı Mansur Yavaş’ın en güçlü rakibi olan Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında gezilerine devam ediyor.

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Geçtiğimiz günlerde seçim çalışması için Çankaya ilçesinde AKP ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Altınok, buradaki seçim çalışmasına devam ederken bir yandan da en güçlü rakibi Mansur Yavaş’a da eleştirilerini yapmaya devam ediyor.

Mevcut başkan Yavaş’ın Ankara’da yaptığı sosyal yardımlardan et yardımını eleştiren Altınok, “’Yardım yaptım' diyor. Biz Keçiören'de but veriyoruz reklam yok, yazmış havaalanı yoluna '100 lira et yardımı yapıyoruz'. Yani ABB'nin bütün vizyonu 100 liralık et yardımıdır. Bunu ahlaki de bulmuyorum. Bu yardım değil ki, çünkü biz vatandaşın parasını vatandaşa veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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ALTINOK OCAK AYINDA 2, KASIM AYINDA 11 KİŞİYE ET YARDIMI YAPMIŞ

Keçiören Belediye başkanı Turgut Altınok’un başkanlık koltuğunda oturduğu Keçiören Belediyesi’in 2022 yılı faaliyet raporunda, belediye bütçesinden vatandaşlara ne kadarlık et/tavuk yardımı yaptığı ortaya çıktı.

Keçiören Belediyesi’nin yayınladığı faaliyet raporuna göre "Biz et değil, but veriyoruz" diyerek eleştiren Turgut Altınok'un yaklaşık 1 milyon nüfusu olan Keçiören'de 2022 yılı Ocak ayında 2, Kasım ayında ise 11 kişiye et yardımı yaptığı ortaya çıktı.

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