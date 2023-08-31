Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de bir belediye başkanı daha adaylığını açıkladı

Tunç Soyer Mansur Yavaş’tan sonra başkan adaylığını açıklayan bir başka CHP’li belediye başkanı oldu. Soyer, “Bir dönem daha nasip olursa” diyerek başkanlık adaylığını açıklamış oldu.

KAYNAK: ANKA
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de bir belediye başkanı daha adaylığını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ağrı Dernekleri Konfederasyonu Ege Bölgesi İzmir Başkanlığı’nı (AĞKON) ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ardından Tunç Soyer de belediye başkanlığına aday olacağının sinyallerini verdi.

Soyer, “5 yıl önce vaat ettiklerimizi büyük ölçüde tamamlamış olsak da yüzde 20 civarında yapamadıklarımız var. O nedenle diliyorum ki bir dönem daha nasip olursa, bütün bunları tamamlamak isterim” diyerek adeta adaylığını ilan etti.

AĞKON’un davetini kırmayan Başkan Tunç Soyer, ses sanatçılarının sürpriziyle karşılaştı. Ağrılı ses sanatçısı Vildan Turan Akıncı ile eşi bağlama ustası Çağdaş Akıncı ve Yıllar Turan, saz eşliğinde türkü söyledi. Ağrı Dernekleri Konfederasyonu Ege Bölge Başkanı Mustafa Kapucu, “Çok yoğun şekilde çalışıyorsunuz. Biz de size sürpriz yapmak istedik” dedi.

tuncsoyer.jpg“BİR DÖNEM DAHA NASİP OLURSA, ONLARI TAMAMLAMAK İSTERİM”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevde olduğu süre boyunca yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.

5 yıl içerisinde çok büyük felaketler, büyük travmalar yaşadıklarını dile getiren Soyer, şunları söyledi:

“Orman yangınları, pandemi, deprem… Hepsini üst üste yaşadık. Şimdi de ekonomik kriz, siyasi kriz, seçimler… 5 yıl önce vaat ettiklerimizi büyük ölçüde tamamlamış olsak da yüzde 20 civarında yapamadıklarımız var. Önce onları tamamlamak isterim. O nedenle diliyorum ki bir dönem daha nasip olursa, bütün bunları tamamlamak isterim. ‘Sakin sulardan iyi kaptan çıkmaz’ diye bir söz var. Benim görev sürem de o kadar dalgalı geçti ki… İzmir’i tekrar bir dünya kenti yapıp, bu şehrin ürettiği refahın adil biçimde paylaşılmasını sağlayacak daha çok projemiz var. Bunları yapmaya gayret edeceğiz.”

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