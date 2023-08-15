Barış Yarkadaş’tan flaş iddia: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'İBB seçimlerini bir daha al, sonra gel aday ol' dedi

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, tv100’de katıldığı canlı yayında CHP'deki "değişim" tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partinin sürekli tartışmalarla meşgul edilmesinden duyduğu rahatsızlığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir mesajla ilettiğini öne sürdü.

Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na Ahlatlıbel'deki görüşmede 'İstanbul'daki 14 ilçemizi 25'e çıkar, belediye meclisini de al, İBB seçimlerini bir daha al, sonra gel aday ol' dedi." ifadelerini kullandı.

Yarkadaş şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu, 'Kararını ver, belediye başkanı adayı mısın değil misin? Bu tartışmalar partiyi yoruyor. Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara hazırlatmam.' dedi."