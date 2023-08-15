Barış Yarkadaş’tan flaş iddia: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'İBB seçimlerini bir daha al, sonra gel aday ol' dedi

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Kararını ver, belediye başkanı adayı mısın değil misin? Bu tartışmalar partiyi yoruyor. Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara hazırlatmam." ifadelerinin yer aldığı bir mesaj ilettiğini öne sürdü.

Barış Yarkadaş’tan flaş iddia: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'İBB seçimlerini bir daha al, sonra gel aday ol' dedi

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, tv100’de katıldığı canlı yayında CHP'deki "değişim" tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partinin sürekli tartışmalarla meşgul edilmesinden duyduğu rahatsızlığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir mesajla ilettiğini öne sürdü.

Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na Ahlatlıbel'deki görüşmede 'İstanbul'daki 14 ilçemizi 25'e çıkar, belediye meclisini de al, İBB seçimlerini bir daha al, sonra gel aday ol' dedi." ifadelerini kullandı.

Yarkadaş şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu, 'Kararını ver, belediye başkanı adayı mısın değil misin? Bu tartışmalar partiyi yoruyor. Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara hazırlatmam.' dedi."

İlgili Haberler
CHP kongresinde 'İmamoğlu' gerilimi: Taşlandığında neredeydiniz?
Değişim rüzgarını başlatan Ekrem İmamoğlu yarın açıklama yapacak
Hem İmamoğlu, hem Özgür Özel hem de Davutoğlu'na benziyor. Peki göbek atması kime benziyor?
İmamoğlu hafriyat parası üzerinden hükümeti hedef aldı
Kılıçdaroğlu İmamoğlu için düşündüğü görevi Fikret Bila’ya açıkladı
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na Tunceli telefonu. 'Sizden habersiz Tunceli'ye geldim'
Öne Çıkanlar
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Son Haberler
Seçim öncesi devlet bankalarından döviz kredisi alıp borçlarını TL'ye çeviren patronlar Ekonomi
Seçim öncesi devlet bankalarından döviz kredisi alıp borçlarını TL'ye çeviren patronlar
Pakistan'da bağımsızlık günü kutlamaları: 2 kişi öldü Dünya
Pakistan'da bağımsızlık günü kutlamaları: 2 kişi öldü
Sürekli temasa muhtaç mors yaşamını yitirdi Dünya
Sürekli temasa muhtaç mors yaşamını yitirdi
Malatya’da meyve bahçelerinin bulunduğu dağlık alanda yangın Yaşam
Malatya’da meyve bahçelerinin bulunduğu dağlık alanda yangın
WWF- Türkiye'den dikkat çeken bir hamle daha Güncel
WWF- Türkiye'den dikkat çeken bir hamle daha
Merih Demiral'ın yeni adresi herkesi şaşırttı Spor
Merih Demiral'ın yeni adresi herkesi şaşırttı