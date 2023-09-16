Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı alanı Ankara'da açıldı

Şevket Gölük - Ankara / Yeniçağ

Türkiye'nin en büyük Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı olan Başkent Ankara Kalkınma Projesi'nin (BAKAP) açılış gününe Ankaralı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tüm katılımcılara ve çocuklara ücretsiz bir çok etkinlikler düzenlendi.

Akşam 19.00 saatlerine gelindiğinde BAKAP'ın resmi açılışı Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve değerli konuklar tarafınca birlikte yapıldı.

MANSUR YAVAŞ ANKARALILARA SESLENDİ

Ankara'nın en prestijli projesi, Türkiye'nin en büyük Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı BAKAP açılışında konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş şunları söyledi;

"BAKAP 3,5 milyon metrekare… Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı… Cumhuriyetimizin 100. yılında, önümüzdeki yüzyıllara miras kalacağına inandığımız projeyi Ankara’ya armağan etmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz.

Aslında BAKAP’ın hikâyesi daha açılışı gerçekleştirilmeden önce başladı. 3 yıldır elde edilen ürünleri zorlu ekonomik koşullarda katkı olsun diye sosyal yardım alan ailelerimize ve küçük aile işletmeleri olan çiftçilerimize verdik.

Burası zamanında konut alanı olarak tasarlanmıştı. Şehir Plancıları Odası’nın açtığı dava sonucu bu plan iptal edildi.

Biz ise burayı üretim merkezi ve yeşil alan hâline getirme kararı almıştık.

Biz bu kararı aldığımızda, burası için zamanında konut yapma kararı alanlar vardı ya işte o kişiler incindi.

"BELEDİYECİLİK KENTİ BETONA DEĞİL, YEŞİLE BOĞMAKTIR"

6 milyonluk şehirde rant denildiğinde herkesin aklına gelen tek kişi, burası için şu satırları paylaştı: “Mansur Yavaş… Gölbaşı’nda 810 trilyonluk arsayı plan teklifiyle tarlaya çeviren, değerini 10 trilyona düşüren, Belediyeciliğin B’sinden anlamayan bir kişidir”… Oysa Belediyecilik; ranta değil, kente yatırım yapmaktır…

Belediyecilik; kenti betona boğmak değil, yeşile boğmaktır…

Belediyecilik; yıllarca 1,7 dolara, yani 45 liraya su satıp, halktan alınan fazla parayla Ankapark gibi hayali projeler yapmak değil, halk için çalışıp BAKAP gibi üretim alanları açmaktır.

Kimileri tarlayı arsaya çevirip rant üstüne rant götürürken kimileri de arsayı tarlaya çevirir, üretir; parayı değil, ülkesini düşünür. İşte bizim farkımız budur…

Biz betonda değil, yeşilde yarışmaya devam edeceğiz.

"BEŞ YIL DAHA BİRLİKTE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEK MİYİZ?"

Buradan tekrar ilan ediyorum. Bizler, bir yandan projelerimizi hayata geçirirken bir yandan da “çalıyor ama çalışıyor” kavramını, bu milletin hafızasından söküp atacağız. Çalmadan da çok çalışıldığını herkese göstermeye devam edeceğiz.

Değerli hemşerilerim, bu yolda, beş yıl daha birlikte yürümeye devam edecek miyiz?

Mazlumun, mahzunun, yetimin hakkını gözeterek, kentimizi hep birlikte yönetmeye devam edecek miyiz?

Şeffaf, katılımcı, hesap veren ve halkı önceleyen Belediyecilik anlayışına devam edecek miyiz?

Gücümüzü sizlerden alıyoruz. Size inanıyoruz, size güveniyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz."

SAGOPA KAJMER VE HALUK LEVENT KONSER VERDİ

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması sonrası sanatçı Haluk Levent ve Sagopa Kajmer muhteşem bir katılım gerçekleştiren Ankaralılara unutulmaz coşkulu bir konser verdi.​​​​​​​

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