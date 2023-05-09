'Kendisini din adamı yerine koyup millete fetva veriyor' Mansur Yavaş'tan Cübbeli Ahmet'e yanıt

Mansur Yavaş kendisi için "İHA SİHA senin nerene girsin ya?" diyerek hakaret eden 'Cübbeli Ahmet'e, “Kendini din adamı yerine koyup millete fetva veriyor, akıl veriyor. Bu üslup neyin nesidir?

'Kendisini din adamı yerine koyup millete fetva veriyor' Mansur Yavaş'tan Cübbeli Ahmet'e yanıt

Editör: Oğuz OK

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” Ahmet Mahmut Ünlü, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş’ı hedef almıştı.

Yavaş için "İHA, SİHA senin nerene girsin ya? Senin nerene girdi yani... Niye rahatsız oluyorsun? Sivri yerinden mi rahatsız oluyorsun, bir yerine girecek diye mi korkuyorsun." diyen Cübbeli’ye Yavaş yanıt verdi.

"BU ÜSLUP NEYİN NESİDİR?"
KRT'de katıldığı yayında Yavaş, “Kendini din adamı yerine koyup millete fetva veriyor, akıl veriyor. Bu üslup neyin nesidir? Hem de belden aşağı... Ona karşı verilecek cevap çok ama ben o seviyeye asla düşmem. Savcılığa verdim, hukuk halledecek.” ifadelerini kullandı.

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MUHALEFETİ HEDEF ALDI, SURİYELİLERİ EVLİYA İLAN ETTİ
Öte yandan Cübbeli Ahmet, muhalefetin seçimi kazanması halinde sadece Suriye'den gelen ulema ve evliyaların ülkelerine gönderileceğini söyleyerek, “Yarın bu kadar ehl-i sünnet Müslüman kesilip asıldığı zaman bunun vebalini sen ödeyemezsin.” dedi.

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“BUNLARIN VAATLERİ CEHENNEME DAVETİYE ÇIKARIYOR”
Millet İttifakı'nı hedefe alan Cübbeli Ahmet, muhalefetin vaatlerinin cehenneme davetiye çıkardığını öne sürdü.

Cübbeli Ahmet, "Bu işin vebali bir kilo 300 lira soğan 30 lirayla değil. Bu işin vebali yarın ahirette cehenneme kadar götürür. Bunların vaatleri cehenneme davetiye çıkarıyor." dedi.

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