Erdoğan 'Emeklilerin alım gücünü önümüzdeki yıldan itibaren artıracağız' dedi

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Erdoğan 'Emeklilerin alım gücünü önümüzdeki yıldan itibaren artıracağız' dedi
Erdoğan Tokat'ta emekliler ve çalışanlarla ilgili açıklamalarda bulunarak alım gücünün düşmesi konusuna değindi. Ekonomik problemlerin 2025 yılında çözülmeyi planlandığını söyleyerek "Fiyat istikrarı sağlanmadan yapılan maaş zamlarının nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz" dedi.

Erdoğan, partisinin Tokat mitinginde açıklamalarda bulundu. İstanbul ve Ankara için Tokat halkından oy istedi. Erdoğan, "İstanbul'da Tokat nüfusu yüksektir. İsatnbul'daki tüm tanıdıklarınızı aramanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kamu bankalarının promosyon başvurularının başladığını da hatırlatan Erdoğan, ikramiyelerin 2-5 Nisan'da yatırılacağını ifade etti.

"MAAŞ ZAMLARININ NASIL ERİDİĞİNİ EN İYİ SİZLER BİLİYORSUNUZ"

Erdoğan, konuşmasında enflasyona ilişkin ise "Fiyat istikrarı sağlanmadan yapılan maaş zamlarının nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz" dedi.

Erdoğan, konuşmasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

- CHP zulmünü İstanbul ve Ankara'dan kurtaracağız. Tercihinizle Türkiye'ye ve dünyaya mesaj vereceksiniz.

- En büyük sıkıntıyı çalışanlar ile emeklilerin çektiğinin farkındayız. Kamu bankalarımız bugün itibariyle başvurularını almaya başladı, emeklilerimize bayram ikramiyelerini 2-5 Nisan arasında yatıracağız.

- Ülke olarak yaşadığımız sıkıntılarının lafla çözülmeyeceği ortadadır. Fiyat istikrarı sağlanmadan yapılan maaş zamlarının nasıl eridiğini en iyi sizler bilmektesiniz. Önümüzdeki yıldan (2025) itibaren emekliler ile çalışanların alım gücünü eskinin üzerine çıkaracağımızı planlamaktayız. Yeter ki birlik ve beraberliğimize bir şey olmasın.

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