Yoksulluk da artık ulaşılmaz oldu. İşte yeni açlık sınırı

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Yoksulluk da artık ulaşılmaz oldu. İşte yeni açlık sınırı
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun araştırma sonuçlarına göre, Mart ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 20 bin lirayı geçti. Araştırma yoksulluk sınırının ise 57 bin 280 liraya yükseldiğini gösterdi.

Açlık sınırı her geçen gün artıyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun yaptığı araştırmada, açlık sınırı dört kişilik bir aile için 20 bin lira sınırını aştı.

Açlık sınırı Mart'ta bir önceki aya göre 1125 lira artış gösterdi. Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamadaki artış miktarı ise 3 bin 780 lira oldu. Böylece oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 4 bin 905 lira artış gösterdi.

Araştırma sonuçlarına göre son bir yıllık dönemde açlık sınırı 9 bin 207 lira artış gösterdi. Gıda dışındaki harcamaların artış miktarı ise 18 bin 524 lira olurken, yoksulluk sınırı ise 27 bin 731 liralık yükseliş gösterdi.

FİYATLARDAKİ ARTIŞLAR

Araştırma için Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden fiyatlar derlendi. Buna göre fiyatlar, dengeli beslenebilmek için et- balık-yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar hesaplandı. Mart’ta bir önceki aya göre 527 lira artış gösterdi. Yıllık bazdaki miktar ise 2 bin 770 lira arttı ve 5 bin 740 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 2 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 163 liralık artışla 411 liraya yükseldi.

BöyleceMart ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 20 bin lirayı açtı. Araştırma yoksulluk sınırının ise 57 bin 280 liraya yükseldiğini gösterdi.

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