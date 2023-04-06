Mardin'de tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

İHA'nın haberine göre, Mardin’in Nusaybin ilçesinde Yolbilen mevkiinde tır ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin Yolbilen mevkiinde 42 ALU 428 plakalı tırın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen 34 FYM 867 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abdurrahim B., yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine sağlık sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.