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Mardin'de tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'de bir tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritteki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:45
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Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

Mardin'de tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Mardin’in Nusaybin ilçesinde Yolbilen mevkiinde tır ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin Yolbilen mevkiinde 42 ALU 428 plakalı tırın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen 34 FYM 867 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abdurrahim B., yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine sağlık sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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