Mardin'e lapa lapa kar yağdı

İHA'nın haberine göre, Mardin'de yılın ilk kar yağışı lapa lapa yağdı. Yerli turist karı şehirde karşıladı.

Türkiye, uzun süre yağışlardan uzak kalırken, bugün birçok şehirde yağışlar kendisini göstermeye başladı. Mezopotamya'nın "Altın Üçgenin"de bulunan Mardin'de ise bugün kar yağışı şehre 'merhaba' dedi. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Mardinli vatandaşların yüzünü güldürdü. Şehrin birçok tarihi ve turistik yerlerini görmek için gelen turistler ise karla karşılaştı. Karla karşılaşan turistler büyük sevinç yaşadı.

Mardin’de turistik gezi için geldiğini belirten Cihat Ekin, “İzmir'in Karşıyaka ilçesinden geldim. Sabah geldik buraya ve Mardin bizleri karla karşıladı. Birçok tarihi mekanı da gezdik, birçok güzel şeylerle karşılaştık" dedi.

Mardin’e gezmek için geldiğini belirten Ferhat Yıldırım ise “İzmir'de üniversite okuyorum, ara tatilde buraya gelmek istedim. Sabah geldim buraya ve Mardin bizi karla karşıladı. Aralıklarla kesiliyor ancak güzel yağıyor” ifadelerinde bulundu.