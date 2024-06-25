Market tezgahındaki fiyat farkını görenler şaşkına döndü İkisi de su ikisi de yarım litre

Yüksek enflasyona ek olarak, işletmelerin ürünlere uyguladıkları fahiş fiyatlar, vatandaşın cebini yakıyor. Kalite düşerken, fiyatın arttığı ortamda olan halka oluyor.

A’dan Z’ye her kalem grubunda görülen yüksek fiyatlar dudak uçuklatıyor. Gıda ve hizmet sektörünün birleştiği restoran ve kafelerde ya da zincir yemek şirketlerinde de hem porsiyonlar küçülüyor, hem fiyatlar peş peşe artıyor. Bugün yenilen yemek yarın aynı fiyat olmuyor.

Sosyal medyada sıkça rastlanan restoranların adisyonları gündemden düşmüyor. Özellikle tatil bölgelerindeki fahiş fiyatlar akıllara durgunluk veriyor.

Bu seferki dikkat çeken konu ise bir zincir marketteki farklı markalara ait olan yarım litrelik su fiyatı oldu.

İKİSİDE YARIM LİTRE SU

İki farklı yarım litrelik sulardan bir Kardelen marka isimli su 2 lira 75 kuruşken, Saka marka isimli su ise 9 lira 75 kuruştan raflarda satışa sunuluyor.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Kadıköy’de bir markanın 93 TL olan damacana fiyatı Silivri’de 85 TL’ye satılmıştı. Genel anlamda fiyatlar 8-10 TL arasında değişirken firma çalışanları maliyetler arttıkça bunun suya yansıdığını söylüyordu.