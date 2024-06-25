Yargıtay'dan emsal karar. Bunu yapan işveren çalışana tazminat ödeyecek

Maaşlar arasındaki fark konusunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal bir karar verdi. SGK uzmanları ise ayrımcılığı uğrayan çalışanın alacağı tazminat tutarını hesapladı.

İş verenlerin İş Kanunu’nda yer alan eşitlik ilkesine aykırı maaş ödemesi yapması durumunda tazminat ödeme cezası ile karşılaşıyor. Kadın ve erkek çalışanlar arasında maaş farkı yaparak açıkça ayrımcılıkta bulunan iş yeri sahipleri hakkında yargı kararını verdi.

Maaş miktarlarında yapılan ayrımcılık konusunda Avukat Songül Demir, çalışanları bilgilendirdi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK CEZAYA TABİİ

Songül Demir kadın çalışanların erkek çalışanlarla aynı işi yaptığı halde düşük maaş almaları halinde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin verdiği bir emsal kararı örnek gösterdi.

Songül Demir, kadın işçinin iş verenden ayrımcılık tazminatını talep edebileceğini vurguladı.

Kanunlara göre iş verenlerin işçiyi gözetme yükümlülüğü ve eşit davranma yükümlülüğü bulunduğunu belirten Songül Demir, İş Kanunu’nun 5. maddesinde bunun açıkça anlatıldığını belirtti.

4 AYLIK ÜCRET TUTARINDA TAZMİNAT İSTEME HAKKI VAR

Songül Demir, Eşit Davranma ilkesine aykırı davranan iş verenlerden İş Kanunu çerçevesinde ayrımcılık tazminatı talep edilebileceğini vurguladı Songül Demir, bunun 4 maaş tutarında bir tazminat olduğunu ancak işçinin bunun yanında diğer hak ettiği tazminatlar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklarını da isteyebileceğini söyledi.

MAĞDUR TARAF KADIN OLSUN ERKEK OLSUN SÖZLEŞMEYİ FESH EDEBİLİR

Songül Demir, kadın çalışanın erkeklerle aynı şartlar altında çalıştığı halde farklı bir ücrete maruz kalması durumunda iş sözleşmesini haklı bir şekilde fesih edebileceği ve bu fesih sonucunda diğer haklarının yanı sıra ayrımcılık tazminatını da ayrıca talep edebileceğini vurguladı.

Songül Demir, kanun maddesinin sadece kadın çalışanları korumadığını, eğer erkek çalışan da aynı durumda mağdur edilmiş ise onunda aynı fesih hakkına ve tazminat talep hakkına sahip olduğunun altını çizdi.