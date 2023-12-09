Markete 5 işe 10 dağa 15 plaja 20 dakika olan ev. Herkesin rüyasında olan şehirin evleri. Ekşi Sözlük yazarları buldu

Her gün birbirinden farklı ve ilginç konuların tartışıldığı platform olan Ekşiszölük’te, dikkat çekici bir konu tartışılmaya devam ediyor.

İlk olarak 1 Ağustos 2021 tarihinde açılan, ‘markete 5 işe 10 dağa 15 plaja 20 dakika olan ev’ başlığıyla açılan bir konuya ilginç cevaplar gelmeye devam ediyor.

Kullanıcılardan daha çok Antalya yorumları gelirken, bazı kullanıcılar o evlerin yakın süreçte yanacağı ve üzerine otel yapılacağı gibi yorumlar yapması dikkatlerden kaçmadı.

İşte Ekşisözlük kullanıcılarından gelen ilginç yorumlar: